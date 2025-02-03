Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Depremzedelerimiz depremturistlerin insafına bırakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Beştepe'deki Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılamalarından öne çıkan satır başları:

Mazlumların duasıyla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Biz kararlıyız azimliyiz hedefi varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılının yavaş yavaş söken şafağı karşısında büyük bir heyecan içindeyiz. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun her birine aşacak kudrete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahibiz. Ülkemizin hak hukuk ve menfaatlerine muhafaza ediyoruz.

22 yıldır milletimizin güvenine teveccühüne mazhar olmanın bize ağır bir emanet yüklediğinin de fevkalade bilincindeyiz. Milletimizi hiçbir zaman mahcup etmedik. Milli iradeye kesinlikle gölge düşürmeyecek, Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.

Yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız da öfkemiz de halen çok büyük. Tek bir kişiyi dahi atlamadan sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi için gereken neyse yapıyoruz.

Başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyorlar. Bu raporlar başsavcılığımızla da paylaşılmaktadır. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlülerden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla yüreğimiz yandı. İhmali olanların da adalet karşısında canının yanacağından şüphesi olmasın.

İnsan hayatına ve onuruna değer vermeyenlerin turizm sektöründe asla şansı yoktur.

Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin gereken dersi çıkaracağına inanıyorum.

SAĞLIK SİSTEMİNDE YENİ UYUGULAMA

Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz.

Koruyucu sağlık alt yapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Özel hastanelerimizde artık farklı çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum.

ASRIN FELAKETİ

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundurduk. Depremzedelerimizin durumu ve ihtiyaçları bizim öncelik gündemimizde yer aldı. Nerede tıkanıklık varsa aşılması için mücadele ettik. Her fırsatta deprem bölgesini ziyaret ederek depremzede kardeşlerimizle dertleştik. Hükümet bu enkazın altında kalır diyenlere cevabımızı daha fazla konut ve iş yeri teslime ederek verdik.

İlk gün ne dediysek bugün aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Hak sahibi kardeşlerimiz ev ve iş yerlerine kavuşmadan bize dinlenmek yok. Seçim döneminde bedava ev vaat edip iki yıldır ortadan görünmeyenler bizim mücadelemizi anlayamazlar. Depremzedelerimizi depremturistlerin insafına bırakmayacağız.

İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getiriyoruz.

Kentsel dönüşüm projeleriyle yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiklerini bugün tekrar ifade etmek istiyorum.