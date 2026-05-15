  Astana sonrası 2. durak Türkistan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
Politika

Astana sonrası 2. durak Türkistan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın Türkistan şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 09:39 - Güncelleme:
Erdoğan'ı, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin, Türkistan Eyalet Valisi Nuralhan Kusherov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Janibek Zharaskanovich ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle TDT Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen ⁠Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Mirziyoyev ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek, Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31'e davet etti.

