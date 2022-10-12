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Politika

Astana'da renkli görüntüler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında masa tenisi oynadı.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
Astana'da renkli görüntüler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile masa tenisi oynadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

MASA TENİSİ OYNADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı sonrasında masa tenisi oynadı.

İki liderin masa tenisi maçında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev 10 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basın toplantısının ardından da masa tenisi oynamıştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kasım Cömert Tokayev
  • masa tenisi

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