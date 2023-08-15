İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0602
  • EURO
    29,5439
  • ALTIN
    1658.17
  • BIST100
    7737.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Atılacak adımlar şekillendi! Dünyanın öbür ucundaki her türlü bilgi Ankara'ya aktarılacak
Politika

Atılacak adımlar şekillendi! Dünyanın öbür ucundaki her türlü bilgi Ankara'ya aktarılacak

Yeni dönemde Türk dış politikasının daha efektif ve koordine hale gelmesi için atılacak adımlar şekillendi. Dünyanın dört bir yanında görevli Türk büyükelçi ve misyon şefleri Türkiye'nin güvenlik öncelikleriyle ilgili her tür bilgiyi merkeze aktaracak.

Sabah15 Ağustos 2023 Salı 07:38 - Güncelleme:
Atılacak adımlar şekillendi! Dünyanın öbür ucundaki her türlü bilgi Ankara'ya aktarılacak
ABONE OL

Stratejik konumu ve küresel ve bölgesel mevzulardaki etkin rolü ile Türkiye'nin izleyeceği dış politikanın güzergahı ve hedeflere ulaşmak için uygulanacak yöntemler tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Geçen hafta Ankara'da düzenlenen 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda yeni dönemde Türk dış politikasının daha efektif ve koordine hale gelmesi için atılacak adımlar şekillendi. Başta Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri olmak üzere bakanlıklar arası eşgüdüm ve koordinasyon hususuna büyük önem verilecek.

SİBER GÜVENLİK

Sabah'ın haberine göre; Hiçbir verinin küçümsenmemesi gerektiği, bakılan pencereden çok da önemli görünmeyen bir hususun Ankara'da büyük bir resmin parçasını tamamlayabileceğinden hareketle dünyanın dört bir yanında görevli Türk büyükelçi ve misyon şefleri Türkiye'nin güvenlik öncelikleriyle ilgili her tür bilgiyi merkeze aktaracak.

Siber güvenlik konusunda hem dikkatli olunması hem de farkındalığın oluşturulması üzerinde çalışılacak. Beşeri kapasite açısından dünyanın en kaliteli ve iyi yetişmiş ağlarından birine sahip olan Türk hariciyesi, diplomatların daha üretken hale gelmesiyle daha aktif olacak.

DERİNLEMESİNE ANALİZ

Türk diplomasisinin önceliklerinin müzakere edildiği Büyükelçiler Konferansının açılışında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikada 4 temel stratejik hedefi bölgede barış ve güvenliği tesis etme, dış ilişkilerin yapısal zemine oturtulması, refah ortamını geliştirme ve küresel hedeflerin ilerletilmesine katkı sağlamak olarak sıraladı.

Fidan, konferansta Türk diplomasinin öncelikleri yapılması gerekenler, bölge ve dünyada Türkiye'yi bekleyen tehdit ve fırsatları derinlemesine analiz ettiklerini belirterek, "Bölge bölge, konu konu çok sistematik bir şekilde bunları çalıştık" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.