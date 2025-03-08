Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barışa yönelik çabaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiltere merkezli Guardian, "Türkiye hava ve deniz ateşkesi planlarını destekliyor" başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik hava ve deniz ateşkes çağrısına verdiği destek geniş ter tuttu.

Haberde, "NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusunu kontrol eden Erdoğan, Rusya'nın gece boyunca düzenlediği saldırıların ardından Zelenski'nin ateşkes çağrısını yinelemesinin ardından bu açıklamayı yaptı." ifadeleri yer aldı.

ABD merkezli Barron's, "Türkiye'nin Erdoğan'ı Ukrayna savaşında hava ve deniz ateşkesini desteklediğini söyledi" haberini manşete taşıdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Taraflar arasında güven artırıcı bir önlem olarak, en kısa sürede ateşkes sağlanması ve havadan ve denizden saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." sözleri geniş yankı uyandırdı.

Haberde ayrıca, "NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'nın üç yıl önce gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana Karadeniz'deki iki komşusuyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptı." ifadeleri kullanıldı.

France 24, "Rusya karşısında AB'nin savunması Türkiye'yi de kapsamalıdır" başlıklı haberinde Avrupa'nın savunması için Türk ordusuna duyulan ihtiyaçtan bahsetti.

France 24, "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye, Washington'un bölgeden uzaklaşmasının ardından Avrupa'nın güvenliğinde kilit rol üstlenmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin sağlanması düşünülemez" sözlerine vurgu yapıldı.

Fransa merkezli basın kuruluşu RFI, benzer başlıklı haberinde Türkiye'nin büyüyen yerli ve milli savunma sanayisine dikkat çekti.

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisini son yıllarda önemli ölçüde geliştirdiğinin altı çizildi.

Haberde, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Askeri Denge raporuna yer verildi. Bu raporda, Türk savunma sanayisinin başarısının arkasındaki neden olarak Romanya ve Polonya dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkeye satılan Bayraktar TB2 SİHA'larının etkili olduğu bildirildi.

IISS Uzmanı Tom Waldyn, "Avrupa ülkelerine, özellikle AB üyelerine yapılan satışlar, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye olarak ilk günden itibaren savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için çok yoğun ve samimi çaba harcadıklarını belirtmişti.

Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu yaparken stratejik ortağımız olan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü destek verdik. Bugün de adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz." diye konuşmuştu.

- "UNUTMAYALIM Kİ AVRUPA GÜVENLİĞİ SADECE BİRLİĞE ÜYE ÜLKELERİN MESELESİ DEĞİLDİR"

Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini garanti edecek bir mutabakata varılmasına yönelik çabaların da bu yaklaşımla örtüştüğünü dile getirerek "Tabii burada şunu da ifade etmek durumundayım. Gerek savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği gerek savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken AB'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahının olmadığına inanıyoruz. AB'nin bu tutumunu tadil etmesi ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki Avrupa güvenliği sadece birliğe üye ülkelerin meselesi değildir. Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur." ifadelerini kullanmıştı.

Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenen Liderler Zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa'nın güvenliğine gerçekçi ve kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Avrupa güvenliğine dair tüm adımların Türkiye'yle birlikte planlanmasının müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gayretlerde transatlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika'nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz önemlidir. İleri teknolojiye sahip savunma sanayimiz güçlendirilmeye çalışılan savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Birlik bünyesindeki Avrupa savunma sanayi programının tüm Avrupalı müttefiklere açık olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan Avrupa barış aracı gibi mekanizmalara da dahil olmamız mühimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa güvenliğine dair adımlar Türkiye ile planlanmalı