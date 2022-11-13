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Politika

Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye taziye mesajı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İstanbul'daki patlama ile ilgili Türkiye'ye taziyelerini sundu.

IHA13 Kasım 2022 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Avrupa Konseyi Başkanı Michel'den Türkiye'ye taziye mesajı
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İstanbul'daki patlamanın ardından liderler Türkiye'ye yönelik taziye mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal'deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla" dedi.

İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı.

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