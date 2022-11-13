Avrupa ülkelerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı

Çok sayıda Avrupalı lider ve dışişleri bakanları, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileğinde bulundu.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

- İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, "Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

- Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla." paylaşımında bulundu.

- İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.

- Avusturya

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Van der Bellen, "korkunç patlama sonrasında düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirterek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Twitter'dan yaptığı açıklamada, düşüncelerinin İstanbul'daki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu belirterek, "Yaralıların en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Ayrıca, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner de korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

- Çekya

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamanın kendisini derinden sarstığını belirtti.

Lipavsky, "Düşüncelerim kurbanlar, yaslı aileler ve yas tutan herkesle. Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

- Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çok sayıda insanın hayatına mal olan İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa, terörizme karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

- Yunanistan

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerel yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır. Türk hükümeti ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

- İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bu öğleden sonra meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

