"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da "özel vasfa haiz örgüt üyesi" olarak kendisine şüpheli olarak yer buldu.

İddianameye göre Pehlivan'ın avukatlık meslek kimliğini kullanarak hukuki yardım sunmanın ötesine geçerek, örgüt içerisinde suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olup doğrudan örgüt lideri İmamoğlu'na bağlı üye olduğu vurgulandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mehmet Pehlivan'ın avukatlık mesleğini bir zırh gibi kullanmaya çalışarak örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi.

İddianameye göre Pehlivan, İmamoğlu'nun talimatıyla kendisine yapılması beklenen operasyon öncesi, örgüt yöneticisi ve üyelerinin katıldığı gizli toplantılarda önlem amacıyla telefonları topladı.

Dijital kayıt yapılmasını engelleyerek mahremiyet kurallara riayet etti.

DELİLLERİ GİZLEYİN

Bu toplantılarda örgütün çözülmemesi için yapılan planlar Pehlivan tarafından örgüt üyeleri ve yöneticilerine talimatlar yağdırdı.

Gözaltına alınan örgüt üyelerini, emniyet ve savcılık ifadelerine kendisinin belirlediği avukatları gönderdi.

