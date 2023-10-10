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Politika

Avusturya Başbakanı Nehammer, Anıtkabir'de

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'i ziyaret etti.

AA10 Ekim 2023 Salı 11:56 - Güncelleme:
Avusturya Başbakanı Nehammer, Anıtkabir'de
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Nehammer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Nehammer, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Nehammer, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnetle."

  • Avusturya Başbakanı
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  • Karl Nehammer

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