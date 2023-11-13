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Politika

AYM-Yargıtay polemiği! Bakan Tunç, ''darbe'' söylemlerine tepki gösterdi

AYM ve Yargıtay gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 'Görüş farklılıklarını başka noktaya çekmeye gerek yok. Millet darbeyi çok iyi bilir. Darbe açıklamalarının konumuzla alakası yok' dedi.

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
AYM-Yargıtay polemiği! Bakan Tunç, ''darbe'' söylemlerine tepki gösterdi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Devletin güvenliğine ilişkin suçlar tek tek yazılmıştır. Ve bu kapsamda dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. Dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. 14. maddede belirtilen terör suçları kapsam dışında mıdır değil midir. Yargıtay dışındadır diyor. AYM farklı uygulaması nedeniyle yorum yoluyla tartışılır hale geldi. İki farklı görüş var.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: YAKIŞIKSIZ İFADELER

CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlar. Bunlar konuşularak çözülecek hususlar. Tartışılır ve net çözüm bulunur.

15 ÜYE İLE 130 BİN DOSYANIN SONUÇLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Anayasamız 82 Anayasası. AYM, hem 61 hem 82 anayasasında yerini koruyan anayasamız var. Vatandaşlarımız Avrupa mahkemelerine gitmeden kendi mahkemelerine başvurması için reform sayılacak uygulamayı başlattık. 130 bin dosya var. Buna bakacak üye sayısı 15. Zamanında ve sağlıklı sonuçlandırması mümkün mü? Burada bir reform ihtiyacı yok mu?

"AYM'DE BİR REFORM İHTİYACI VAR"

'Bir düzenleme yapılmasın' dersek bu sorun büyüyerek devam eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Burada sorumlu davranmamız lazım. Muhalefet partilerinin ortadaki sorunu giderecek çalışma yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu herkes ifade ediyor.

CHP genel başkanının cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamaların konumuz ile alakası yok. Belirsizlikleri ortadan giderecek olan da TBMM'dir.

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