AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruları cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Can Atalay'ın milletvekilliği, Meclis'te kesin hükmün okunmasıyla birlikte düşmüştür. AYM'ye başvuru yapılmıştır. AYM'nin henüz gerekçeli kararını görmedik ama "karar verilmesine yer olmadığı" şeklinde değil de yetkisizlik nedeniyle ret kararı verilmesi gerekir."



"(8. Yargı Paketi TBMM'de) Özellikle yargıyı hızlandıracak, sadeleşmeye yönelik önemli düzenlemeler var. Bütün davaların itiraz, istinaf ve temyiz süreleri 2 hafta olarak belirlenecek."