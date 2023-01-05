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Politika

AYM'nin HDP kararına ilişkin Destici'den açıklama: Olumlu buluyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Mahkemesinin (AYM), HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını olumlu bulduğunu belirterek, 'Geçici olarak konulan bu kararın, kapatma davası ile birlikte kesin ve nihai olarak neticelendirilmesini temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
AYM'nin HDP kararına ilişkin Destici'den açıklama: Olumlu buluyorum
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Destici, yazılı açıklamasında, AYM'nin, HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını memnuniyetle öğrendiğini kaydetti.

Türk yargısının, milletin hukukuna sahip çıktığını dile getiren Destici, "40 yıldır, artık sayıları on binlerle ifade edilen vatandaşlarımızın hayatlarına, binlerce şehidimize, devletimizin milletimize hizmet için kullanılması gereken kaynaklarına, bağımsızlığımıza ve istikbalimize kast edenlere dur denilmesinin, yıllardır süren uyarılarımızın karşılıksız kalmamasının mutluluğunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, Türk demokrasisine hayırlı olmasını dileyen Destici, "AYM'nin, PKK'nın siyasi şubesine yapılacak Hazine yardımına geçici tedbir veya bloke konulması kararını olumlu buluyor, geçici olarak konulan bu kararın, kapatma davası ile birlikte kesin ve nihai olarak neticelendirilmesini temenni ediyorum." görüşünü paylaştı.

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