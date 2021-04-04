İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Nisan 2021 Pazar / 22 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
Politika

Aytun Çıray, darbe imalı bildiriye destek verdi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 103 emekli amiralin darbe çağrışımlı bildirisine, 'Altına imzamı atıyorum' sözleriyle destek verdi.

04 Nisan 2021 Pazar 08:50 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 08:53
ABONE OL

103 Emekli amiralin milli iradeyi hedef alan bildirisine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal destek geldi. Çıray, "Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum" dedi. Çıray'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı şu paylaşım kısa sürede büyük tepki çekti.

"ALTINA İMZAMI ATIYORUM"

Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 'Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.