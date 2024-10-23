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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınadı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev mesajında, "TUSAŞ'a düzenlenen terör eyleminde, yaşamını yitirenlerin ve yaralıların bulunması haberi bizi oldukça sarstı. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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