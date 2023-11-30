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Politika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov: Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği güçlerine güç katan kardeşliktir

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin birbirine yük ya da problem yaratan arkadaşlık, kardeşlik değil, güçlerine güç katan kardeşlik olduğunu söyledi.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 19:24 - Güncelleme:
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov: Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği güçlerine güç katan kardeşliktir
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Memmedov, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde düzenlenen "Karabağ Zaferi'nden Sonra Türkiye-Azerbaycan İlişkileri" konulu konferansta, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100 yaşında, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in de doğumunun 100'üncü yılı olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın tarihi ve işgal sürecine ilişkin katılımcılara bilgi veren Büyükelçi, Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk siyaseti kurduğunu belirtti.

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) önemine işaret eden Memmedov, Azerbaycan'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için inşa edilen ve faaliyete başlayan TANAP'ın, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile entegre edilmesiyle de Hazar Denizi'ni Türkiye ile birleştirdiğini söyledi.

Memmedov, Azerbaycan'dan İtalya'ya kadar uzanan Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar süregelen başarılı işbirliğinin enerji alanındaki en büyük ve önemli adımlarından birisi olan TANAP, Avrupa ve Türkiye'nin doğal gazda kaynak çeşitliliğinin artırmasının yanı sıra Türkiye'nin enerji koridoru olması yolunda bugüne kadar atılan en önemli adımlardan biridir. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği birbirine yük ya da problem yaratan arkadaşlık, kardeşlik değil, güçlerine güç katan kardeşliktir."

İmkanları iyi değerlendirdiklerine dikkati çeken Büyükelçi, "Birleşmiş Milletlerin tüzüğünün 51. maddesinde, her devletin kendini koruma hakkı var. Türkiye ve Azerbaycan da kendini koruyacak. Başka devletlere de izin vermeyecek tehdit ve tehlikelere karşı. Türkiye, Azerbaycan arasında çok büyük yatırımlar var." dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin çok yönlü ve stratejik olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de Azerbaycan'ın gelişiminin, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in aldığı kararlar ve attığı imzalarla başladığını anlattı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Azerbaycanlı 194 öğrencinin KTÜ'de eğitim gördüğünü, bugüne kadar da 223 öğrenci mezun ettiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Büyükelçi Reşad Memmedov'a, günün anısına çeşitli hediyeler sunuldu.

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