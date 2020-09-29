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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Bakan Çavuşoğlu, 'Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerde temsilciliklerimiz Azerbaycan için çalışacak' dedi.

29 Eylül 2020 Salı 13:12 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 13:41
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ermenistan'ın saldırganlığını konuştuk, nasıl çözülmesi gerektiği konusunda düşüncelerimizi paylaştık. Tek bir çözüm var, Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilecek. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda BM kararları ortada. Tüm bunlara rağmen bugüne kadar Minsk Grubu üçlüsü ve genel olarak AGİT somut bir adım atmadı. Artık bu sorunun somut olarak çözülmesini istiyoruz. Bu sorunun barışçıl yollarla çözümü için çok çaba sarf ettik.

AGİT başta olmak üzere tüm dünya Azerbaycan ve Ermenistan'ı eşit tutmamalı. Bugün haklı olarak Gürcistan ve Ukrayna'yı hep beraber destekliyoruz. Ancak söz konusu Azerbaycan olunca, işgalci Ermenistan'la bir tutuluyor.

Biz Türk halkı olarak kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Çözelim ki Kafkasya'ya barış ve istikrar gelsin. Türk diplomasisi olarak da dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle Azerbaycan'ın büyükelçiliğinin olmadığı yerde temsilciliklerimiz Azerbaycan için çalışacak."

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