Babacan'dan 6'lı masayla ilgili dikkat çeken açıklama: Kavga çıkar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ali Babacan ile Bi' Kahve" programının 7. bölümünde gündeme ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Babacan'ın 6'lı masayla ilgili sözleri dikkat çekti.

"GEÇMİŞİ KONUŞURSAK KAVGA ÇIKAR"

Babacan, "Farklı partiler olabiliriz. Daha önce farklı iddiaların peşinden gitmiş olabiliriz. Geçmişi konuşmaya başlarsak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili kavga çıkar. Ama somut olarak bu ülke için ne yapalım dediğimizde anlaşıyoruz. Bakıyoruz ki çok farklı değiliz yani." dedi.