Babacan'dan 'altı sıfır' yalanı! Sert tepki: Mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk lirasından 6 sıfır atılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Babacan, "Erdoğan, paradan 6 sıfır atıldığını gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu . 'Ya bu ne? Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın iddialarına cevap gecikmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından "Babacan'ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte." ifadelerini kullanarak, Babacan'ın iddialarını yalanladı.

Bakan Varank, söz konusu paylaşımında "Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi." dedi.

Bakan Varank, Ali Babacan'ın o gece şaşırdığını ifade ederek, "Başbakan, Babacan'ı arayıp 'yılbaşı gecesi ATM'den YTL çekeceğim' dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti." dedi.