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Politika

Babacan'dan 'altı sıfır' yalanı! Sert tepki: Mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, Türk lirasından 6 sıfır atılması olayıyla ilgili olarak, 'Erdoğan, 6 sıfır atıldığını benden öğrendi' ifadelerini kullanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Babacan'ın iddialarını yalanladı.

30 Eylül 2022 Cuma 08:24 - Güncelleme:
Babacan'dan 'altı sıfır' yalanı! Sert tepki: Mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk lirasından 6 sıfır atılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Babacan, "Erdoğan, paradan 6 sıfır atıldığını gazetelerden öğrendi, ertesi gün bana sordu . 'Ya bu ne? Paradan 6 sıfır mı atıyorsunuz?' dedi. Ben de 'evet' dedim." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın iddialarına cevap gecikmedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından "Babacan'ın mütevazılığı gibi dürüstlüğü de sahte." ifadelerini kullanarak, Babacan'ın iddialarını yalanladı.

Bakan Varank, söz konusu paylaşımında "Paradan 6 sıfır atılmasının tüm siyasi mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan verdi." dedi.

Bakan Varank, Ali Babacan'ın o gece şaşırdığını ifade ederek, "Başbakan, Babacan'ı arayıp 'yılbaşı gecesi ATM'den YTL çekeceğim' dediğinde, sadece şaşırıp, tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girebilmişti." dedi.

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