Babacan'ın katıldığı bir programda, kendisine yöneltilen soruya verdiği skandal cevap sosyal medyada gündem oldu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde, 7'li koalisyonun FETÖ'nün ortağı olduğunu söylemişti.

CHP tarafından fonlanan bir kanalda, İnce'nin 'FETÖ' iddiasına cevap veren Babacan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında tam tersine İnce'nin videoları olduğunu iddia etti.

"SAYIN FETÖ, SAYIN GÜLEN"

Babacan'ın yayında kullandığı "Sayın FETÖ, sayın Gülen" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Babacan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var.

Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir."