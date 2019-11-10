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Bağdadi'nin sırları deşifre oluyor

Türkiye’nin yakaladığı Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin DEAŞ’ın iç işleyişine dair geniş çaplı istihbarat verdiği belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin İdlib vilayetinde DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’yi öldürdüklerine dair açıklamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çok daha önce Suriye’de Bağdadi’nin hanımı, kız kardeşi, eniştesini yakaladıklarını duyurması takip ederken, Fransız haber ajansı AFP Ankara’nın bundan ne elde etmiş olabileceğini araştırdı. 

TEYİT ETME İMKANI 

Daha önce Başkan Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili Alman haber ajansı DPA, Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki 10 DEAŞ zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığını haberleştirmişti. AFP de adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkiliye dayanarak Ankara’nın Bağdadi’nin ilk eşinden DEAŞ’ın iç işleyişine dair geniş çaplı istihbarat edindiğini belirtti. 

İSTİHBARAT VERDİ 

Türk yetkili, Esma Feysi Muhammed el Kubeysi ile ilgili şunları söyledi: “Gerçek kimliğini çabucak keşfettik. O noktada kendisi gönüllü olarak Bağdadi ve DEAŞ hakkında epey istihbarat verdi. Zaten bildiğimiz pek çok şeyi bu sayede teyit etme imkanımız oldu. Aynı zamanda başka yerlerde bir dizi tutuklama yapmamızı sağlayan yeni istihbarat da elde ettik.”  Ankara’dan yapılan açıklamalara göre Bağdadi’nin ilk eşi Esma haricinde Türkiye-Suriye sınırındaki Azez’de Bağdadi’nin kızı Leyla Cebir, 65 yaşındaki ablası Resmiye Avad, onun kocası, gelini ve 5 çocuğu da yakalanmıştı.

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