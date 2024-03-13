İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1028
  • EURO
    35,172
  • ALTIN
    2233.03
  • BIST100
    9037.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi... 2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek
Politika

Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi... 2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yarın terörle mücadelede iş birliği görüşmeleri için Bağdat'a gidecek.

13 Mart 2024 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi... 2 bakan ve MİT Başkanı Irak'a gidecek
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRILARI VE İNSANİ KRİZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.

Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi. Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi. F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

ADALARA VİZE KOLAYLIĞINDA SONA DOĞRU

Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.