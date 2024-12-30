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Politika

Bağımsız milletvekili sayısı, 28. Yasama Dönemi'nde zirveye çıktı

TBMM'de 15 Mayıs 2023 tarihinde başlayan 28. Dönem, partilerinden istifa eden, yasama çalışmalarına bağımsız devam eden milletvekili sayısıyla dikkati çekiyor.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Bağımsız milletvekili sayısı, 28. Yasama Dönemi'nde zirveye çıktı
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AA muhabirinin TBMM kaynaklarından derlediği bilgiye göre, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı, 28. Dönem'de son 4 dönemin zirvesine çıktı.

Bu dönemde biri ihraç, 27'si istifa olmak üzere 28 milletvekilinin partisiyle yolları ayrıldı. Bu milletvekillerinden sadece biri partisine geri dönerken, 12 milletvekili bağımsız, 15 milletvekili ise başka bir partide yasama çalışmalarına devam ediyor.

25 ve 26. Dönem'de 2'şer milletvekili yasama dönemini bağımsız olarak tamamlarken 27. Dönem'de bu sayı, 5 olarak kayıtlara geçti.

Seçim öncesi yapılan ittifaklar, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından TBMM'ye de yansıdı. İttifak kapsamında başka bir partinin listesinden seçilen milletvekilleri, istifa ederek kendi partisine geçti.

- SADECE KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAFFET SANCAKLI PARTİSİNE DÖNDÜ

28. Dönem'de bugüne kadar bir milletvekili partisinden ihraç edildi. Bu dönem, 27 milletvekili istifa ederken toplam 28 milletvekilinin partisiyle yolları ayrıldı. Bu milletvekillerinden 15'i bir başka partinin çatısı altında, 12 milletvekili ise bağımsız olarak yasama çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönem istifa ederek partisinden ayrılan milletvekilleri arasında partisine dönen tek isim MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı oldu.

28. Dönem'de partisinden istifa ederek farklı bir partiye geçen milletvekilleri şöyle:

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu (İYİ Partiden AK Parti'ye),

Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz (DBP'den DEM Parti'ye),

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap (CHP'den Saadet Partisine),

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İYİ Partiden CHP'ye),

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu (Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye),

Adana Milletvekili Bilal Bilici (İYİ Partiden CHP'ye),

Antalya Milletvekili Aykut Kaya (İYİ Partiden CHP'ye)

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz (İYİ Partiden AK Parti'ye),

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel (İYİ Partiden AK Parti'ye),

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir (İYİ Parti'den CHP'ye),

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş (İYİ Partiden AK Parti'ye),

İzmir Milletvekili Ümit Özlale (İYİ Partiden CHP'ye),

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı (Saadet Partisinden AK Parti'ye),

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi'nden Saadet Partisine),

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi'nden Saadet Partisine)

Öte yandan bu dönem, İYİ Partiden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu; Demokrat Partiden istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, MHP'den istifa eden Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Kilis Milletvekili Mustafa Demir; CHP'den istifa eden Edirne Milletvekili Ediz Ün; DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile İYİ Partiden ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır bağımsız olarak yasama çalışmalarını sürdürüyor.

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