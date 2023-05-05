Bahçeli: 14 Mayıs 2023 tarihi bir dönüm noktasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat mitinginde konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Çorum mitingindeki açıklamaları ise şöyle:

CHP ile PKK aynı masadadır, FETÖ de masanın gözcüsüdür. 385 günde bir cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler. Türkiye'nin felaketlerle mücadelesini karaladılar. Ülkemizi kötülediler. Başarısızlıklarını maskeleyemediler. Basiretsizliklerine perde çekemediler. Utanmazlıklarını gizleyemediler. Acılarımızı istismar etmekten vazgeçmediler. Enkaz üstünde istismar yarışına girdiler.

Kılıçdaroğlu bir ara Yozgat'ta Kandil'i yakıp yıkmaktan bahsetmişti. Kılıçdaroğlu aynen çarkıfelek gibidir. Bir terörist Kılıçdaroğlu kazanmazsa iç savaş çıkar demiştir. Böyle bir niyet ve planları varsa, tavsiyem yanlarına kefenlerini ya da sarı torbalarını alıp da gelmeliler. Kılıçdaroğlu Yozgat'ta başka, Şırnak Uludere'de başkadır. Ankara'da başka, Van ve Ağrı'da bambaşkadır.

ÇORUM MİTİNGİNDEN: 14 MAYIS DÖNÜM NOKTASI

"Çorum'da yalan yoktur. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır ve bu mazi tarihin akışını değiştirmekle kalmamış sonraki asırların hedeflerine istikamet vermiştir. 14 Mayıs 2023 tarihi bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. Soruyorum sizlere, 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazır mısınız? Vakti geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Türk Milleti'ni zillet anaforuna düşürmeyi hedefleyen CHP'den İYİ Parti'sine, HDP'sinden DEVA'sına kadar malum partileri elinizin tersine itecek misiniz, alayını sandığa gömecek misiniz? MHP'nin Çorum adaylarını seçerek TBMM'ye gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Sözünüz söz mü?

PKK, Kılıçdaroğlu ile yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na ümit bağlıyor. Terörist Demirtaş, "Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim" diyor. Kimin kimlerle yürüdüğünü Çorumlu bir kez daha gördü. Bir HDP'li diyor ki, "Anayasa'dan Türklüğü çıkaracağız, dokunulmaz maddelere dokunacağız." Ali Babacan da demedi mi? İYİ Parti sessiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar. Türklüğün Anayasa'dan çıkarılması demek Türk'e biçilmiş kefendir. Türkiye'nin temellerine dinamit döşenmesidir. Son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk ve Türk Milleti'ni hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez, buna güç yetiremez. Çorum'da intikam sesleri değil, barış, huzur ve kardeşlik şuuru hakimdir."