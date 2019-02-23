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MHP lideri Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz. Kabukla uğraşan, kalburla elenip gitmeye de mahkumdur.' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Bekayı bilmeyen milleti bilmez, tehditleri görmez, tarihten anlamaz, ecdadı tanımaz. Kabukla uğraşan, kalburla elenip gitmeye de mahkumdur. Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılıp AK Parti adayı Mustafa Şentop’u eksiksiz destekleyeceğini bildirdi.   

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