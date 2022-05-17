Bahçeli: Kılıçdaroğlu, ''Devlete seri katil demek namertliktir'' diyecek midir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın."

"Çeyrek porsiyon domuz etini yediği dakikayla övünenlerin partisi CHP'dir, ittifakı zillettir"

"HDP'li milletvekilinin şerefli Türk polisine taş atması da suçtur, ihanettir ve bir terör yöntemidir. Herkes haddini bilsin"

"Yaz ayının hemen bitiminde yani eylül başında siyasi çalışmalarda 3. etaba başlamış olacağız"

"FETÖ, PKK/YPG bir maşadır. Zillet İttifakı da maşalığa dünden gönüllüdür"