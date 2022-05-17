İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8868
  • EURO
    16,6965
  • ALTIN
    933.469
  • BIST100
    2405.67
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bahçeli: Kılıçdaroğlu, ''Devlete seri katil demek namertliktir'' diyecek midir?
Politika

Bahçeli: Kılıçdaroğlu, ''Devlete seri katil demek namertliktir'' diyecek midir?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın' dedi.

17 Mayıs 2022 Salı 10:49 - Güncelleme:
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın."

"Çeyrek porsiyon domuz etini yediği dakikayla övünenlerin partisi CHP'dir, ittifakı zillettir"

"HDP'li milletvekilinin şerefli Türk polisine taş atması da suçtur, ihanettir ve bir terör yöntemidir. Herkes haddini bilsin"

"Yaz ayının hemen bitiminde yani eylül başında siyasi çalışmalarda 3. etaba başlamış olacağız"

"FETÖ, PKK/YPG bir maşadır. Zillet İttifakı da maşalığa dünden gönüllüdür"

  • MHP Lideri Bahçeli
  • Grup Toplantısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.