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Bahçeli: Mukadderat uğruna kefen giyeriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye’yi terörle durdurmaya, bölgesel ve küresel oyunlarla ayağını kaydırmaya çalışan odaklara Milli Mücadele’yi incelemelerini tavsiye ederim. Sınırlarımızın dibinde kamçılanan ihanete boyun eğecek tek bir vatan evladının olmadığını da haykırmak isterim.

  • DHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Mukadderat uğruna kefense giyeceğimiz, Allah şahit koşa koşa giyeriz... Terörizme, ekonomik operasyonlara, küresel dayatmalara, siyasi baskılara, diplomatik şantajlara, yaptırım engellerine ne eyvallahımız ne de tavizimiz olacaktır.

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