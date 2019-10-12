Bahçeli, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacak
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.
- İHA
MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.
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