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Bahçeli, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacak

MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.

  • İHA
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MHP'li Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinin tamamlandığını, Pazartesi gününden itibaren genel merkezde mesaiye başlayacağını duyurdu.

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