''Darbe'' iddialarına sert tepki! Bahçeli: İftiralar bizi yolumuzdan döndüremez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,'nin sorularını cevapladı.

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefini tarihi bir fırsat eşiği olarak nitelendirdi.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir." dedi.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi:

Bahçeli, "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili olan SDG/ YPG'nin henüz silah bırakmadığını vurgulayan Bahçeli, İmralı'nın çağrısının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını hatırlattı.

SEMPOZYUM ŞOVA DÖNDÜ

Mesut Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü belirten Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına taammüden saldırıdır" dedi.

Bahçeli, terör örgütünün sözde yöneticilerinden Bese Hozat'ın 'Suç işlemedik ki af dileyelim' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli, Bese Hozat'ın sözlerini karanlık emelleri bulunan Siyonist - emperyalist yapıya alenen hizmetkarlık olarak niteledi. Bahçeli, Bese Hozat'ın Terörsüz Türkiye atılımlarının önünü kesmek için plan ve kurgu içinde olan odaklara maşalık yaptığını da söyledi.

'AF VAAT EDEN ZATEN YOK'

'Af vaat eden zaten yok' diyen Bahçeli, 'Suça gelince tarihi ve mahşeri vicdan önünde hangi suçların işlendiği açıktır, nettir, belgelidir.' vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyon peşinde koşanların heveslerinin kursaklarında kalacağına dikkat çeken Bahçeli, Millete ve devlete karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmaz olarak niteledi.