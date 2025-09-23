MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRT Haber'e özel yaptığı açıklamalarda şunları ifade etti:

"Gazze başta olmak üzere Filistin'de İsrail'in hunharca işlediği soykırım devam etmektedir. Türkiye en başından beri, İsrail'i bu zulümden vazgeçirmek, mazlum Filistin halkına destekte bulunmak ve 1967 sınırları dâhilinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin'in tanınması suretiyle iki devletli çözümle kalıcı barış, huzur ve güven ortamını sağlamak üzere hassas ve akılcı bir politika izlemiştir. Türkiye'nin her platformda dile getirip özenle savunduğu politikalar, takdire şayandır.

Zira Türkiye, Ortadoğu'da barışın sözcüsü ve savunucusu olurken, İsrail bölgenin en büyük güvenlik tehdidi olarak öne çıkmıştır.

İsrail; Filistin, Lübnan ve Suriye'de Türkiye'nin karşısında yer almaktadır. Türkiye'nin hasmı olan her yapı ve grup, İsrail tarafından istismar edilmektedir. İsrail adeta Türkiye ile bu coğrafyada Türkiye'ye karşı bir vekâlet savaşına girişmiş görünmektedir.

Bir devlet politikası olarak başlatılan ve kamuoyunun büyük ekseriyetinde karşılık bulan "Terörsüz Türkiye" ve istikrarlı bölge hamlesi, İsrail'in Türkiye hasımlığını açık etmiştir. İsrail'in Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Mescidi Aksa'da kısacası her yerde karşımıza çıkıyor olması tesadüf değildir. İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir ve etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmamaktadır.

Bu durum uyguladığı soykırım ve adaletsizliklerle birlikte değerlendirildiğinde bizim için sürdürülebilir değildir ve İsrail bu yayılmacı tavrından vazgeçmezse uluslararası hukuka göre mukabele kaçınılmaz görünmektedir.

7 Ekim 2023 tarihinden buyana dünyanın ve beşeriyetin nadiren şahit olduğu en ağır katliamlardan biri ve hatta soykırıma varan kanlı tablo Gazze'yi perişan etmiştir. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği haksız, hukuksuz ve insanlık dışı saldırılar sonucunda, 22 Eylül 2025 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 65 bin 344, yaralananların sayısı ise 166 bin 795 kişi olmuştur.

Gazze'de taş üstünde taş bırakılmamış, bebek, çocuk, kadın ve sivil halk demeden katledilmiştir. Dünyanın gözü önünde tarifi ve tahammülü olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk alenen çiğnenmiş, Birleşmiş Milletler kararları yok sayılmıştır."