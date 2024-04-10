İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2024 Çarşamba / 2 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2688
  • EURO
    35,0278
  • ALTIN
    2446.96
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e 'dön' çağrısı
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e 'dön' çağrısı

Türkeş'in kabrini ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu: Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim.

10 Nisan 2024 Çarşamba 07:53 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e 'dön' çağrısı
ABONE OL

Türkeş'in kabrini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Aritmetikte 4 işlem vardır. Toplama, çıkarma, bölme çarpma. Çıkarmayla bölme küçültür çarpmayla toplama büyütür o sebepten dolayı Türkiye'nin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır.

Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye'nin yükselişine katkıda bulunmalı.

Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır.

Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İyi Parti'yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak. Aritmetik işlem doğrultusunda sisayisi istikrarsızlığa neden olmuştur.

MHP 55 yıldır siyasi hayatında bu tür şeyleri yaşamıştır. Sonuç olarak MHP ulu çınar olarak ayakta kalmıştır.

Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. En tabi haklarıdır fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile oluyor. Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bu siyasi partinin böyle bir oyuna tahrike düşmeden 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. "

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.