Bahçeli: Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan dönüşünde kullandığı, "Benim tekrar aday olma derdim yok." ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu, dostları sevindirecek, düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir." görüşünü paylaşan Bahçeli, harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yüreklerin söz konusu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

Adım adım yürünen "Türkiye Yüzyılı" rotasında umutların diri, hedeflerin büyük, coşku ve heyecanın sınırsız olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi, samimiyetle ifade ederim ki her türlü övgünün üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır. Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı, çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir. Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir. Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye'sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir. İstikbal, Türkiye'nin ve Türk milletinindir."

"ZATI DEVLETLERİNİN VARLIĞI OLMAZSA OLMAZ DEĞER VE ÖNEMDEDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, istiklalin Cumhur İttifakı'nın milletten aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı daha çok hizmetlerin bulunduğunu aktaran Bahçeli, "Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek, izmihlalle eşdeğerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, 'Benim tekrar aday olma derdim yok.' ifadesi, bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"de aşılacak nice merhalenin bulunduğuna işaret eden Bahçeli, "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum, bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur." görüşünü paylaştı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda el birliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir. Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve Cumhur İttifakı'nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir."