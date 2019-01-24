Bahçeli Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş'in sözleriyle seslendi Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş'in sözleriyle seslendi. 'Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler Kürtse, biz de o kadar Kürdüz. Bir ne kadar Türksek, onlarda o kadar Türktür'