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Politika

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Vakit hızla yaklaşmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda yaptığı açıklamada, 'Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmıştır. O vakit yeni bir kimlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir. Vakit hızla yaklaşmaktadır. Yeni birlik ve kardeşlik yüzyılı gelmektedir' ifadelerini kullandı.

27 Mayıs 2025 Salı 14:09 - Güncelleme:
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Vakit hızla yaklaşmaktadır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti ve bir konuşma gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Hepinizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şehitlik en yüce makamın adıdır. Karanlıktan medet umanlar unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık içindedir.

Aziz şehitlerimizin kutlu emanetleri nesilden nesile anlatılacaktır. Ülkücü şehitler kahramanlık timsalidir. Vatana milletçe davaya bağlılıkları muhakkaktı.

Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir.

Hayatlarını ülkü ve ilkelerine adamışlardı. Tuzu kurular gibi sırça köşklerde ahkam kesmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Dışta fakir, içte zengin olmayı bildiler.

Egolarını erdemlerinin önüne geçirmediler. Her şeyin bir vakti vardır. Toprağımızda izi olmayanların, tarlası omuzunda oradan buraya gezenlerin maske takıp MHP'yi haksız şekilde suçlaması şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır.

O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmektedir, yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir.

Şehitler ölmemiştir. Bütün şehitlerimizi, Alparslan Türkeş beyi, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla h

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