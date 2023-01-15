Bahçeli'den 6'lı masaya ''Yeni bir sayfa açalım'' çağrısı: Gelin aday olarak Erdoğan etrafında tek yumruk olalım

MHP Lideri Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye ve Türk Milleti çağın ötesine sıçrayacaktır. Bunun aksaması söz konusu değildir. Lider ülke Türkiye'ye mutlaka ulaşacağız. Azımız çok, eksiğimiz tamam olacak.

MHP sabırlı ve sağduyulu tutumuyla birliğini çelikleştirmiş dava insanlarıyla her mücadeleye hazırlıklıdır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız ve yorulmayacağız. Yoldan da çıkmayacak, adım adım 2023 hedeflerine Cumhur İttifakı ile yürüyeceğiz. Bu ittifak Türk Milletinin özü ve özgüvenidir. 7 düvel üzerimize gelse de duruşumuz değişmeyecek.

Bizi bilen bilir. Kendimiz için bir şey istemeyiz ama söz konusu Türkiye olduğunda hayallerimizin sınırları söz konusu olmaz. Bizi hiçbir şey durduramaz. Başkaları gibi irademiz hacizli değildir. Sevdamız millettir.

Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Her oy tam bağımsızlığa bir destek olacaktır.

2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır.

MHP, seçimlere hem fikren hem siyaseten tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır. İnandık, başaracağız. Seçimler için geri sayım başlamıştır. Bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir.

Milletimizin yalancılara, yabancılara ve onların yerli acentesine dönüşmüş siyasi figürlere itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Sızlanarak hiçbir şey yapamayız. Davası olanın umudu vardır. İman varsa imkan vardır ve karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin makus talihi değişmiştir. Kararlı yükseliş, iddialı yürüyüş hızla devam etmelidir. Kaldı ki gerçekleşebilecek hedefimiz de budur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün aksaklık ve anormalliklerini telafi etmiştir. Kuvvetler ayrımı netleşmiş. Davut kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki karmaşası, çapsız tartışmalar sona ermiştir.

Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür. (6 lidere ortak yetki tartışması) Demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır.

Serok Ahmet 'Cumhurbaşkanlığı kendi kararını uygularsa kriz çıkar' diyerek zilletin potansiyel zehrini kusmuştur. 6'lı masa kriz girdabına girmiştir.

Türk siyaseti ve demokrasi adına utanç verici bir tablo karşısındayız. Açıklamalar altılı masanın iflas beyanıdır.

Dertleri masadan kalkıp daha rahat bir koltuğa oturmak. Birisi çıkar masaya isterse aday olurum der, biri çıkar ben başbakan olacağım der, biri çoklu adaya sıcak bakmıyorum der. Altılı masa oynatacağı kukla aramaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları. Kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir yarışa girmekten dönün. Altılı masa 10 defa toplandı, bir arpa boyu mesafe almadı. Türkiye'nin lider ülke mertebesine yükselmesinde hepinizin eşit payı olsun. Türkiye büyüsün zenginleşsin, insanımız kronik sorunlarından kurtulsun.

İSVEÇ'E TERÖR TEPKİSİ

İsveç'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir maketin ayaklarından asılması alçaklıktır. Hainler ancak maket asarlar. Asıl onların cansız bedenlerinin darağacında sallanacağı gün de gelecektir. İsveç hükümetinin bu vahim olay karşısındaki duruşu yetersizdir. Bu ülkeye ile NATO şemsiyesi altında nasıl buluşacağız. Bölücü itleri bağlayamayan İsveç'in NATO'ya katılımına oy vermemiz nasıl beklenecektir.