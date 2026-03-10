Bahçeli'den ''aklınızı başınıza alın'' mesajı: Türkiye üzerinden kimse kumar oynayamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

* Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız.

* Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Kemale ermiş bu karakterin çevresine aynı duyarlılığı göstermesi, doğru, tutarlı ve doğal bir tavrın müşahhas bir sonucudur.

* Bölgesel kaos, zifiri karanlık tablo. Çevremizdeki gelişmeler, Mehmet Akif'e feyiz veren günlerle benziyor. Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü "korkma" diye başlamaktadır. Biz korkmadıkça şafaklarımızda al sancak sönmez.

* Emperyalizm habis ur gibi. Komşu coğrafyalardaki haksızlık, hukuksuzluğa sessiz kalamayız.

* Amerika Birleşik Devleti ve İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım gün be gün artış kaydetmektir.

* İran'da rejim değişikliği hesabından stratejik ve askeri yeteneklerin imha edilmesine kadar sınır ve çerçevesi her seferinde güncellenen operasyonların bölgemizi ateşe attığı açık ve ortadadır.

* Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmış ve sarmalamıştır.

* İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır. Sivil halk bombaların hedefindedir. Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır.

* Bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz? İran'da sivil halk bombaların hedefinde.

* Kürt kardeşlerim satılık, kiralık değildir. Piyon olarak da görülemez, gösterilemez. Türk, Kürt'ün kardeşi, Kürt, Türk'ün alınyazısıdır.

* Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalı.

* İran'dan ateşlenen füze imha edildi. İran'ın özür mahiyetindeki açıklaması tarihidir. Kasti bir hareket olmadığına inanmak istiyoruz.

* Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye hakkında kumar oynanacak bir ülke değildir.

* Devletimize uzanacak elleri kırarız. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir.



* ABD-İsrail saldırganlığı son bulmalı, siyaset ve diplomasinin önü açılmalıdır. Türkiye arabulucu rolüyle öne çıkacaktır.

İMAMOĞLU DAVASI

* İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında çirkeflik yaşandı. Mahkemede selamla konuşması ne zaman görülmüş?