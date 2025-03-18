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Politika

Bahçeli'den ''Çanakkale Zaferi'' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, '110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler.' ifadelerini kullandı.

AA18 Mart 2025 Salı 06:56 - Güncelleme:
Bahçeli'den ''Çanakkale Zaferi'' mesajı
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Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Türk milletinin ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeyeceğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyz alacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü müftehir bir vicdanla kutluyor, bize bu zaferi emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cephe komutanları olmak üzere, kahraman şehitlerimize, gözü pek neferlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, hepsini minnet ve şükran hislerimle yâd ediyorum."

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