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Politika

Bahçeli'den Çetin Doğan'a tepki: Ben cezaevi müdürü olsam 'sen listede yoksun' deyip geri içeri alırdım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı. Çetin Doğan'ın tahliye sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Sözleri doğru olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olsam, 'Çetin Doğan sen tahliye listesinde yoksun' deyip geri içeri alırdım.' dedi.

DHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Bahçeli'den Çetin Doğan'a tepki: Ben cezaevi müdürü olsam 'sen listede yoksun' deyip geri içeri alırdım
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesine ilişkin, "80 yaş üstünde cezaevinde güçlük çeken insanlar bunlar. Bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülemez." dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanının 28 Şubatçı komutanlar için yetkisini kullanması olumludur. Bu af değil vicdanidir. Bunun istismarı yakışık değil. Eğer Türkiye'de normalleşme süreci yaşanıyorsa, onun içinde bir adım olarak görülmelidir. 80 yaşın üzerindeki bu komutanların cezaevi şartlarında olduğunu düşündüğünüz zaman, bunun takdirle karşılanması lazım. Çetin Doğan'ın sözleri doğru olmamıştır. Ben cezaevi müdürü olsam, "Çetin Doğan sen tahliye listesinde yoksun" deyip geri içeri alırdım." ifadelerini kullandı.

ÇETİN DOĞAN ÇIKAR ÇIKMAZ MEYDAN OKUMAYA KALKTMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını hazmedemeyen 28 Şubatçı Çetin Doğan, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada bunun bir af değil, anayasal görev olduğunu söylemişti.

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