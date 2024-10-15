MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* İsrail devlet olma vasfından kopmuş terör örgütüne dönmüştür.

* Birleşmiş Milletler aciz, atıl ve korkaktır. BM derhal kuvvet kullanmalıdır. Akan kana seyirci kalınamaz, suçlular derhal cezalandırılmalı.

* İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamleleri Lübnan'dan sonra Suriye'yi işgal hevesleri üstüne basa basa ifade ediyorum ki çok ciddi bir güvenlik tehdididir.

* İsrail saldırıları ve Orta Doğu'da gelişmeler kapsamında Özgür Bey'in açıklamaları ucuz olmasının yanında ileri derece de sorumsuzluktur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değil. Muhalefet milli gerçeklerle çatışıyor.

* Huylu huyundan vazgeçmez ancak biz yine de CHP'den umudu kesmeyeceğiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin yanında zoraki olsa bile makul bir pozisyon alacağı günleri sabırla bekleyeceğiz. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır.

* 1967 sınırlarıyla Filistin Devleti tanınmalıdır. İki devletli yol dışında başka yol yoktur.

* Bu gidişle sınırlarımıza dayanması kuvvetle muhtemel olan siyonist saldırganlığın ve arkasındaki küresel emperyalizmin asıl gayesi bellidir. Herhangi bir ihmal ve kayıtsızlık ağır bedellere kapı aralayacaktır. CHP yönetiminin gelişmeler karşısında; ilkesiz, ilgisiz, ikircikli ve iltihaplı siyaseti gerçekten de endişe verici boyutlardadır.

* Devlet, ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen nevzuhur demokrat yobazları hüsranıdır.

* CHP yönetimi, siyasete, akademik hayata ve medyaya tutunmuş vagonları cevap versin, dört parçalı kürdistanın kurulmasından yana mısınız? Değil misiniz? Söyleyin de netleşsin

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA

* Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malumdur. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye'de birleşelim elidir.

* Temel ve ortak değerler etrafında el ele tutuşmaya elimi uzatmaya varım ve hazırım. Ancak bu elin yanlış yorumlanmasını açılan kollarımın gülümseyen yüzümün ihanet sayılacağı kisve olarak tevilini asla affetmem

YENİ ANAYASA MESAJI

* Yeni anaya süreci, siyasi hırsların, doğmatik bakışların, ideolojik takıntıların, etnik ve mezhebi dürtülerin, Cumhuriyet'in kuruluş esasları ile hesaplaşmanın vesilesi olarak görülemez. Daha doğmadan yeni anayasa, hazırlığını ve heyecanını sakatlamanın sakıncaları saymakla bitirilemez. Bilhassa Anayasa'nın ilk 4 maddesi her türlü tartışmanın ve arayışın dışındadır.