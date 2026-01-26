MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100'e yaptığı açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la aralarında Kudüs'le ilgili geçen konuşmayı ilk kez anlattı. Kudüs'ün tarihi önemine dikkat çeken Bahçeli, Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünden hareketle kendisine şu ifadeleri kullandığını söyledi: "Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi fethetti, Yavuz Sultan Selim fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için semboldür. Sayın Cumhurbaşkanı'na 'Neden siz beşinci olmuyorsunuz?' dedim."

CHP, DÖRT 'S' ARASINA SIKIŞTI

Bahçeli, CHP'yi eleştirdi; ana muhalefetin siyaset alanını daralttığını savundu. MHP lideri, "CHP dört 'S' arasında sıkışıp kalmıştır: Söğütözü, Silivri, Saraçhane ve sosyal medya... Siyaset anlayışları neredeyse bundan ibaret hale gelmiştir" dedi.