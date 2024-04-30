Bahçeli'den Hamas'a 'terör örgütü' iftirası atan İmamoğlu'na sert tepki: Akılla, vicdanla bağdaşmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir.

* Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir.

* Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan, karalayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır, Türkiye'nin doğuşudur.

* Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisi bilhassa Türkiye'dir. Çocukların, kadınların, sivil hakkın dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır.

* Jeopolitik çalkantıların, siyasi ve ekonomik çarpıklıkların derinleştiği bugünün dünyasında Türkiye'nin gücüne güç katması, küçük bir azınlık dışında her insanımızın memnun olmasını sağlamaktadır.

* BM reforma tabi tutulmalı. BM, Filistin meselesinin çözümünde acz içerisinde.

* Mısır'da devam eden taraflar arasındaki rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin sonuca bağlanması gönülden dileğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır.

* Netanyahu Lahey'de yargılanacaktır. İsrail halkı Netanyahu'nun şiddet politikalarından rahatsızdır

* Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynuyor.

* Üç beş belediye almak maksadıyla her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek, Allah affetmeyecektir.

* "Jet yakıt" üzerinden Siyonizm'e yakıt olanların Türkiye'yi engelleme heveslerinin kursaklarında kalacağını cesaretle söyleriz.

* Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlarımızın geceli gündüzlü çalışımlarını inkar etmek nankörlük ve namertliktir.

* Türkiye 7 Ekim'den itibaren ateşkes ve barış ortamının yeşermesi için mücadele etti. 3-5 belediye almak maksadıyla her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecek

* İBB Başkanı'nın Hamas'a "terör örgütü iftirası" atması "jet yakıt"çılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla bağdaşır bir yanı yoktur.

* İBB Başkanı küresel emperyalizmin kanlı yüzlerine 'alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir.

* DEM'lenenlerin günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceğini aziz milletimiz bizzat görecektir.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Kalkınma Yolu'yla bölgemiz huzura kavuşacak.

* Irak'ta olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir

* AB ülkelerinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü uzantılarına müsamaha gösterilmemesi şarttır.

* Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmaya, demokrasi, özgürlük kisvesine bürünüp hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir.

* Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan her insanımız bizim öz ve öz kardeşimiz, milletimizin asli unsurudur.

* Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük sorunu vardır. Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü, ırk ve soy kavramı üzerindedir. Dili, mezhebi ne olursa olsun her vatandaşımız bizim kardeşimizdir.

* Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sallayanlar Türk'ün de Kürt'ün de, Alevi'nin de Sünni'nin de can düşmanıdır.

* Hazırlanmasını temenni ettiğimiz bölücülükle mücadele ve stratejik eylem planıyla ülke içindeki yıkım cephesi çökertilecektir

* Türk milletinin tarihinden geçmişinden utanan, silik bir topluma dönüştürülmesi mümkün değildir. Bunu düşününler hüsrana uğrayacaktır.

* Türk milliyetçileri bedeli ne olursa olsun Türkiye'yi böldürmemeye kararlıdır. Bugün gelinen dönüm noktasında herkes aklını başına toplamalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

* Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet sen de dersini almalısın.

* Hazine ve Maliye Bakanımızın arkasındayız. Polemik üretenler boşa heveslenmesin

* Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar, size kötü bir haberim var; Cumhur İttifakı vardır, sonuna kadar da var olacaktır.

* Kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır.

* İYİ Parti'nin içişlerine karışma hevesimiz yoktur.