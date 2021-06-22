Bahçeli'den HDP'ye sert tepki: Açılmamak üzere kapatılmalıdır

AA 22 Haziran 2021 Salı 10:39 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 12:13

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İçinde yaşadığımız toplumda farklı çıkarları, farklı şartları paylaşmaktan, bunlardan kaynaklanan sorunlara maruz kalmaktan doğan görüşler, düşünceler ve çözüm önerileri vardır. Olması da son derece tabi ve gereklidir. Muhkem bir demokrasi kültürü bu yolla vasat bulacaktır." diye konuştu.

Demokrasinin var olabilmesi, işlevsellik kazanabilmesi, hak ettiği itibara kavuşabilmesinin sözle değil, öz ve içerik açısından benimsenmesiyle mümkün olduğunu kaydeden Bahçeli, bunun vasıtasının da sosyal ve siyasal yapıda düşünce açısından doğal görülen farklılıklara saygı duyularak, meşruiyet ve hukuk alanı içinde kalmak kaydıyla serbestçe ifade edilebilmesi olduğunu söyledi.

Nükseden bunalımların kökeninde sağlıklı bir iktidar-muhalefet ilişkilerinin kurumsallaşmamasının yattığını dile getiren Bahçeli, "Böylesi bir ortamın yokluğu, bir yandan siyasi sistemin çözüm ve değer üretme kabiliyetini ortadan kaldırırken öte yandan meşruluk ve çoğulculuk tartışmalarını da ister istemez beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki demokratik uzlaşma kültüründen mahrumiyetin, hedeflenen siyasi istikrarın tesisi yönünde ciddi bir engel olduğunu ifade eden Bahçeli, MHP'nin, uzlaşma kültürünün eksikliğine vurgu yaptığını ve işbirliği yapıcı muhalefet ve yol gösteren eleştiriler ile yeni bir siyaset anlayışının yerleşmesine ön ayak olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir sayfa açıldığını, siyasi ve ahlaki uzlaşmanın güzelliklerle dolu mecrasına geçildiğini belirten Bahçeli, "Cumhur İttifakının gayesi; yeni sistemin ilke ve kurumlarıyla olgunlaşıp, kökleşmesini temin etmek, bunun yanında siyasetteki katılıkları yumuşatarak, kutuplaşmaları törpülemektir. MHP, özellikle uzlaşma kültürüne sahip olmayan, kendinde güç vahmetmeye başlayan siyasi partilerin toplumsal huzursuzluğu derinleştirdiğine inanmaktadır. Türk siyasetinin aştığı zorlu merhaleler dikkate alındığında bu eğilim siyasal anlamda bir geriye kıvrılıştan başka bir anlam taşımayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi ve siyasi etik tartışmalarının sürekli gündemdeki sıcaklığını koruduğunu kaydeden Bahçeli, demokrasinin yaşayıp gelişebileceği manevi iklimin vazgeçilmez ihtiyaçlarının temiz ve namuslu siyasetin ahlaki temelleri ile demokratik meşruiyetin icapları gibi ana sorunların bu tartışmaların merkezinde yer aldığını belirtti.

Türk demokrasinin güçlü temellere kavuşmasında önemli mesafeler katedildiğini anlatan Bahçeli şunları kaydetti:

"Mühürlü kalpler görmese de Türkiye'nin bahtı açık, milli birlik ve dayanışma ruhu düne nazaran daha da sağlamdır. Amacı ülkeye ve millete hizmet olan siyasetin ahlaki değerlerle bezenmesi bize göre bir mecburiyettir. Siyasetin ikbal aracı olarak görülmesi ve demokratik rekabete dayalı hizmet yarışı olan seçimlerin menfaat ve ihtiras yarışına dönüştürülmesi namuslu siyaset anlayışıyla örtüşmeyecektir. Bu tehlikeyi herkesin idrak etmesi ve ahlaki sınırlarda kalması zaruridir. Vatandaşlarımızın aldatılması, umut tacirliğinin kamçılanması, yalanın egemenlik kurması, halk dalkavukluğunun öne çıkması ve demagojinin geçer akçe görülmesi, açıkça millet iradesine fesat karıştırmaktır. Bunun adı da işin özünde milli irade gaspıdır. Nihayetinde milli iradeyi gasbetmek için hezeyandan hezeyana koşan palavracı siyaset meddahlarının hala varlığı, ahlaki temele yaslanan dürüst ve namuslu siyaset anlayışının yeterince kök salamadığına da işarettir."

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini muhataralı bir dille vurgulamasının "potansiyel bir ayrımcılığın, hatta devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şekli" olduğunu ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir. Belediye yönetimleri millete hizmetin ilk halkasıdır." diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 4 milyon 550 bin haneye ayni yardım, 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını, 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini, 150 milyondan fazla da maske ve dezenfektan dağıttıklarını duyurduğunu aktardı.

Bahçeli, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Dilerim ki azımız çok, eksiğimiz yok olsun. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, mirasa konmadı, kendi adına darphane kurmadı, ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne yapıldıysa, ne verildiyse, helali hoş olsun, devletimizin bütçe imkanlarıyla, milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç sorun yok; her şey güllük gülistanlık; bir elimiz yağda diğeri balda" demediklerini dile getiren Bahçeli, "Fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir." diye konuştu.

Askıda ekmek kampanyalarını tenkit edenlerin "askıda fatura uygulamasına geçtiklerini" belirten Bahçeli, "Olsun, yapanı alkışlarız, bir mağduriyetin dahi giderilmesinden memnuniyet duyarız. Ancak devletin kasası, milletin kesesi üzerinde de hiç kimsenin istismar düzeneği kurmasına göz yummayız." dedi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, beş CHP'li belediyenin 13 bin 338 sanatçıya yardım yaptığını söylediğini de anımsatarak, "Bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere, Türkiye muhaliflerine belediye imkanları peşkeş çekilmiş midir? Kılıçdaroğlu'nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır?" sorusunu yöneltti.

- "DEMOKRASİLERDE İKTİDARA DOSTLARLA DEĞİL MİLLETLE ULAŞILIR"

"Bu dost edebiyatının da iyice suyu çıkmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu'nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKP-C'nin, dış güçlerin, Türk düşmanlarının sıralamadaki yeri neresidir? Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Bugün dost olanın yarın düşman olmayacağı garanti değildir. Dostuna güvenen şartlar değiştiğinde postuna dolacak samanı da öngörmelidir. Acaba terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Terörist Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dost kategorisinde midir? Mesela Muharrem İnce de hala dost mu görülmektedir?

Eski çamlardan bardak olmayacağına göre, Kılıçdaroğlu'na tavsiyem akşamları video çekip paylaşmak yerine merhum Zeki Müren'in 'eski dostlar' isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır. Biz de zillete düşenleri, Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Varsın onlar ne idiği belirsiz dostlarıyla kucaklaşsın dursun, biz milletle kucaklaşacağız. Haini dost görenlere, teröriste dost muamelesi yapanlara, millete değil lekeli dostlarına güvenenlere, çıkar ortaklığına dostluk diyenlere, zalimleri dost kabul edenlere, bıyık altından gülüp dostlarıyla film çevirenlere, köprüyü geçerken dost tutanlara itibarımız yoktur, inancımız yoktur, ihtiramımız yoktur, eyvallahımız hiç yoktur. Bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetiyle iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır. Ne yapacaksak milletimizle birlikte yapacağız, nereye ulaşacaksak milletimizle gönül gönüle ulaşacağız. Kılıçdaroğlu dost desin kıvransın, biz 'millet' diyeceğiz, 'Türkiye' diyeceğiz, Türklüğün onurunu yaşatacağız. Onlar dostlarıyla 'iktidar olacağız' ezberine takılsalar ne yazar, biz cumhurun muhteşem iradesiyle Türkiye'yi geleceğin süper gücü yapacağız.

'Erken seçimi, daha çok biz iktidara gelmek için değil, bu millet beladan kurtulsun diye istiyoruz' diyen Kılıçdaroğlu, belanın iptiladan, iptilanın da müpteladan geldiğini unutmasın, Türk milletinin rotasından şaşmayacağını, yanlışa düşmeyeceğini, dost diye düşmana ganimet olmayacağını, zilletle pekişmiş kafasına iyice soksun."