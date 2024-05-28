MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bizans hayaletini, Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan, devamlı müsait zaman kollayan, iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır"



"Tam 37 gazetecinin yer aldığı ve toplamda 73 kişilik kafileden oluşan ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacak, hiç kimse de itibar etmeyecektir"

"İstanbul can çekişmektedir. İstanbul, kent uzlaşısı çatısı altında 'dem'lenenlerin istismarına ne yazık ki mahkum olmuştur"

"İstanbul'un ıstıraplı hali bizleri oldukça üzmektedir. Belediye bütçesini savuruyorlar müsriflik yapıyorlar."

"26 Mayıs'ta hassas mühimmatlarla vurulan insani bölgede çok sayıda masum acımasızca katledilmiştir. Nice günahsız insan resmen ateş altına alınarak yakılmıştır."

"Netanyahu, yani caniyahu başta olmak üzere, İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Netanyahu için tutuklama kaçınılmaz bir akıbettir."



"Zulüm 1453'te başladı" diyenlerin alayı düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır. Bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir."

"Filistin devleti tanınmalı. Demokrasiden bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalı."

"Savaş hukukuyla bağdaşmayan katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyutlardadır."

"Gazze konusu insanlığın sıcak gündemidir. Soykırım karşısında sessiz ve seyirci kalanlar, dünya barışına karşıdır."

"Somut adımların kuvvet kullanılarak atılmasından başka bir seçenek kalmamıştır. İslam ülkeleri ayağa kalkmakladır."

"İsrail'e cezalandırıcı, seri ve zincirleme askeri yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vaktidir. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Daha ne kadar sabır gerekiyor?"

"Beklentimiz, İsrail'in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır."

"Gazzeli çocuklar açlıkta kırılıp kefen giyerken, milyar dolarlar içinde kulaç atan bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduklarında huzur duyabiliyorlar mı?"

"Bölücü terör örgütünün kaynağında, Türkiye ve Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır."

"ABD yönetimi Suriye'nin kuzey doğusunda PKK'nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri'yle yeni bir oyun kurmaktadır."

"Terörün kalbine mızrak saplamaktan başka çaremiz yok."

"Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir."

"Milyar dolarlar içinde kulaç atan, Allah'tan korkuyu sadece sözde hatırlayan bazı İslam ülkelerin bohem yöneticileri gece yastığa başlarını koyduklarında gerçekten de huzur duyabiliyorlar mı?"

"ABD yönetimi, şayet Siyonizmin vesayeti altında değilse insanlık adına harekete geçmelidir."

"ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli. Terör örgütlerini destekleyen gayri ahlaki tavırdan vazgeçmeli. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm unsurları Türkiye'ye iade edilmeli. Eğer verilmezse ABD'de bir terör eyaleti kurulması teklifimizdir."

"Hem terör örgütü ile aynı kareye girip sarmaş dolaş olmanın hem de yumuşamadan bahsetmenin yeri yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşu bellidir. 31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum. Bitli baklanın bizim pazarımızda yeri yoktur."

"Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD'nin 51. eyaleti değildir, olması da mümkün değildir."