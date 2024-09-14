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Politika

Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
Bahçeli'den Mevlit Kandili mesajı
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Bahçeli, Mevlit Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bu gecenin Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1453'üncü yıl dönümü olduğuna işaret eden Bahçeli, "İstikameti kaybolmuş, istikrarı mahvolmuş, iradesi mefluç olmuş insanlık alemi kutlu doğum mucibince belini doğrultmuş, nihayet güzel ahlakın sıcaklığı, merhamet ve muhabbet çağrısının aydınlığı kademe kademe dünyayı tesiri altına almıştır. Son zamanlarda yaşanan, hamiyet ve haysiyet sahibi her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi, manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun hiç şüphesiz kanıt ve karinesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel ve toplumsal şiddetin yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesinin mutlak bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Allah'tan korkan, kuldan utanan, birbirinin hakkına saygı duyan, milli ve manevi ortak değerler paydasında buluşan, sevgili Peygamberimizin ahlakıyla donanan, empati yapabilen, büyüğe hürmet, küçüğe sevgi gösteren müessir tavır, tutum ve davranış kalıbını genele teşmil etmek yegane görevimiz olmalıdır. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminin kaos ve karanlığını, tevhid inancının meşalesiyle berhava eden, aklın ve adaletin bayraktarlığıyla kalpleri fetheden Resulullah'ı hakkıyla tanımak, hayatımıza nakledip ruhumuza nakşetmek başlıca ümit ve temennimdir.

Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. Her manada derlenip toparlanmak için bu mümtaz gecenin bir fırsat, bir nimet, bir dönüm noktası olmasını diliyor, Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah."

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