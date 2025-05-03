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Politika

Bahçeli'den Önder için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, 'Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 17:17 - Güncelleme:
Bahçeli'den Önder için başsağlığı mesajı
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Bahçeli, yazılı açıklamasında, sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini anımsattı.

Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum."

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

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