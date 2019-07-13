Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik Söğüt'te açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;
- Biz bu vatana kara sevda ile bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim özümüzdür, bizim sözümüzdür.
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