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Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik Söğüt'te açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

- Biz bu vatana kara sevda ile bağlıyız. Ertuğrul Gazi'nin sözü, Osman Gazi'nin özü bizim özümüzdür, bizim sözümüzdür.

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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