Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- 15 Temmuz unutulmayacak, Türkiye'ye yapılan kötülükler asla unutulmayacaktır.

- Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır.

- AB'nin Türkiye'ye karşı hizalanması hukuksuzluktur, ahlaksızlıktır.

- İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir! Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız.

- S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı katiller, küresel güçler, CHP-HDP-İP karşıdır. Yani "Zillet" ülke savunmasına karşıdır. S-400'lerin sarayın koruması için kullanılacağını söyleyenler cahildir, köksüzdür, iş birlikçidir. Onlar için ne FETÖ ne PKK tehlikesi vardır.

- S-400'ü de alırız, Doğu Akdeniz'de de yer alırız, Irak'ta ve Suriye'de teröristlere dünyayı zindana çeviririz.