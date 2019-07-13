Bahçeli: Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız
Kütahya'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir! Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- 15 Temmuz unutulmayacak, Türkiye'ye yapılan kötülükler asla unutulmayacaktır.
- Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır.
- AB'nin Türkiye'ye karşı hizalanması hukuksuzluktur, ahlaksızlıktır.
- İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir! Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız.
- S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı katiller, küresel güçler, CHP-HDP-İP karşıdır. Yani "Zillet" ülke savunmasına karşıdır. S-400'lerin sarayın koruması için kullanılacağını söyleyenler cahildir, köksüzdür, iş birlikçidir. Onlar için ne FETÖ ne PKK tehlikesi vardır.
- S-400'ü de alırız, Doğu Akdeniz'de de yer alırız, Irak'ta ve Suriye'de teröristlere dünyayı zindana çeviririz.
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