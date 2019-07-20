Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bartın'da konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'MHP ile Kürt kökenli kardeşlerimizin arasında sorun varmış gibi yaygara çıkaranlar maksatlıdır.' dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Beka sorunu siyaset üstü bir meseledir.
- Bölücü terör örgütü PKK çocuklara kast etmektedir.
- Türkiye'yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler.
- Şu rezilliğe bakınız ki Tunceli'nin Komünist Belediye Başkanından terör örgütü PKK'ya tepki gelmemiştir. HDP'nin PKK'ya en küçük bir itirazı duyulmamıştır.
- MHP ile Kürt kökenli kardeşlerimizin arasında sorun varmış gibi yaygara çıkaranlar maksatlıdır.
- Türkiye'nin bir dönemini karanlığa iten Serok Ahmet'in partimize yönelik kendisi gibi düşük profilli ithamları aynen şahsına dönmüştür.
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