Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Beka sorunu siyaset üstü bir meseledir.

- Bölücü terör örgütü PKK çocuklara kast etmektedir.

- Türkiye'yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler.

- Şu rezilliğe bakınız ki Tunceli'nin Komünist Belediye Başkanından terör örgütü PKK'ya tepki gelmemiştir. HDP'nin PKK'ya en küçük bir itirazı duyulmamıştır.

- MHP ile Kürt kökenli kardeşlerimizin arasında sorun varmış gibi yaygara çıkaranlar maksatlıdır.