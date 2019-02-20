Bahçeli: Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da 'Yıldırım' gibi çakar
MHP lideri Bahçeli, 'Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da 'Yıldırım' gibi çakar' dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
-(AK Parti ile ortak miting) Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da "Yıldırım" gibi çakar
-Domates, patlıcan meselesi siyasetin yeni figürü olarak ortaya çıktı. Herkeste bir soğan edebiyatı var. Anadolu’da güveç denir, yeni tabiri ile türlü, bu işi siyaset türlüsü haline dönüştürmenin manası yok.
-31 Mart'ta yüzde 52 üzerinde oy almayı düşünmekteyiz. Davete icabet etmek gerekir. Gelin helalleşelim, Mersin'i de alalım.
-Yeni askerlik sistemine itirazımız olmaz.
-(Meclis Başkanlığı seçimi) Cumhurbaşkanı ile konuşmadık. Herhangi bir isme rezervimiz yok.
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