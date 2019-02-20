Bahçeli: Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da 'Yıldırım' gibi çakar

MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-(AK Parti ile ortak miting) Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da "Yıldırım" gibi çakar

-Domates, patlıcan meselesi siyasetin yeni figürü olarak ortaya çıktı. Herkeste bir soğan edebiyatı var. Anadolu’da güveç denir, yeni tabiri ile türlü, bu işi siyaset türlüsü haline dönüştürmenin manası yok.

-31 Mart'ta yüzde 52 üzerinde oy almayı düşünmekteyiz. Davete icabet etmek gerekir. Gelin helalleşelim, Mersin'i de alalım.

-Yeni askerlik sistemine itirazımız olmaz.

-(Meclis Başkanlığı seçimi) Cumhurbaşkanı ile konuşmadık. Herhangi bir isme rezervimiz yok.