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Bahçeli: Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da 'Yıldırım' gibi çakar

MHP lideri Bahçeli, 'Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da 'Yıldırım' gibi çakar' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-(AK Parti ile ortak miting) Yenikapı benzeri bir miting İstanbul'da "Yıldırım" gibi çakar

-Domates, patlıcan meselesi siyasetin yeni figürü olarak ortaya çıktı. Herkeste bir soğan edebiyatı var. Anadolu’da güveç denir, yeni tabiri ile türlü, bu işi siyaset türlüsü haline dönüştürmenin manası yok.

-31 Mart'ta yüzde 52 üzerinde oy almayı düşünmekteyiz. Davete icabet etmek gerekir. Gelin helalleşelim, Mersin'i de alalım.

-Yeni askerlik sistemine itirazımız olmaz.

-(Meclis Başkanlığı seçimi) Cumhurbaşkanı ile konuşmadık. Herhangi bir isme rezervimiz yok.

 

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