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Bahçeli'den partisine İstanbul ve HDP talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez’de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor.

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Başkanlar, bugünden itibaren İstanbul'a giderek hemşehrilerinin iftar ve sahur programlarına katılacak. MHP lideri Bahçeli'nin, önceki günkü toplantıda "Bizim için İstanbul önemli. Kapı kapı dolaşacaksınız. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz. Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. "HDP, Kürtleri temsil ediyor" algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği öğrenildi.
 
(Türkiye)
 

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