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Politika

Bahçeli'den Sinan Ateş davası açıklaması: Karara saygı duyuyoruz

Partisinin 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davasına ilişkin, 'Karara saygı duyuyoruz. MHP ve Ülkü Ocakları hedef alınamaz.' dedi.

5 Ekim 2024 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Bahçeli'den Sinan Ateş davası açıklaması: Karara saygı duyuyoruz
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

* (TBMM'de İsrail tehdidi oturumu) Karar yerindedir, TBMM'ye verilen bilgiler değerlidir.

* (Sinan Ateş davası) Yargı kararına saygı göstermek lazım. MHP ve Ülkü Ocakları'nın itibarsızlaştırılmasını kınıyorum. Karara saygı duyuyoruz. MHP ve Ülkü Ocakları hedef alınamaz.

* (DEM Partililerle tokalaşma) MHP bir adım atmazsa, başkanlarından da adım beklenmez. Erdoğan, TBMM'de huzur daveti sundu, çağrıya cevap verdim.

* (Erken seçim tartışmaları) Seçimden ziyade Türkiye meseleleri için hareket edilmeli.

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