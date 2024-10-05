MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
* (TBMM'de İsrail tehdidi oturumu) Karar yerindedir, TBMM'ye verilen bilgiler değerlidir.
* (Sinan Ateş davası) Yargı kararına saygı göstermek lazım. MHP ve Ülkü Ocakları'nın itibarsızlaştırılmasını kınıyorum. Karara saygı duyuyoruz. MHP ve Ülkü Ocakları hedef alınamaz.
* (DEM Partililerle tokalaşma) MHP bir adım atmazsa, başkanlarından da adım beklenmez. Erdoğan, TBMM'de huzur daveti sundu, çağrıya cevap verdim.
* (Erken seçim tartışmaları) Seçimden ziyade Türkiye meseleleri için hareket edilmeli.